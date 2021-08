Onde está José Feliciano? Idoso de Cotia que sofre com transtornos mentais está desaparecido

A família está desesperada procurando por José Feliciano, de 70 anos, morador do Jardim Japão, em Cotia. Ele sofre com transtornos mentais e está desaparecido há 10 dias.

O idoso saiu de casa no dia 24 de julho. Ele usava uma blusa de frio azul e branca, uma calça preta e estava descalço. Os familiares só perceberam que ele não estava mais em casa porque estranharam ao ver a janela do quarto dele aberta e a porta trancada. Ele teria saído pelo quintal da residência, que dá acesso para uma mata.

José Feliciano saiu de casa levando um facão, que ele dizia usar para se proteger. Segundo a família, ele estranhava as pessoas mias próximas e chegava a dizer que estava sendo perseguido.

Os familiares fizeram o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas até agora não sabem onde José Feliciano está. “A gente sabe que ele foi visto no KM 39 da Raposo Tavares. Nós fomos lá, mas não encontramos ele. Já colamos cartazes em Caucaia, em Cotia e até agora nada”, desabafou Ingrid, neta do idoso, ao Visão Oeste.

Quem tiver alguma informação que possa levar a polícia e a família ao paradeiro de José Feliciano pode entrar em contato com o telefone (11) 94142-5429, ou ligar para a Polícia Militar, no 190.

