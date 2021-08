Jovem é baleada e tem celular roubado após sair da escola em Carapicuíba

Uma jovem de 18 anos foi atingida com um tiro na noite desta terça-feira (3) em Carapicuíba. O crime aconteceu por volta das 23h, na rua Europa, quando um grupo de estudantes saía da escola.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o grupo é surpreendido por dois criminosos em uma moto. Os jovens se assustam e, em seguida, surge outra moto com mais dois suspeitos. Na imagens é possível ver que um dos suspeitos atira pelo menos duas vezes durante a ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por homens em duas motocicletas. A jovem contou que o garupa de uma das motos estava armado e roubou o seu celular.

Antes de os criminosos fugirem, uma pessoa teria saído da varanda de uma casa e trocou tiros com os suspeitos. Em meio a troca de tiros, a jovem foi atingida na perna. À polícia, ela não soube identificar de qual residência teria partido os disparos. Os criminosos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada para a tender a ocorrência e encontrou a vítima no chão. Ela foi levada ao Hospital Geral de Carapicuíba. Segundo a PM, roubos como esse estão sendo praticados há mais de 15 dias na cidade.

O local do crime passará por perícia. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, que prosseguirá com as investigações.

(Com informações do R7)

