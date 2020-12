Onde está Katia? Jovem de Osasco sai para encontrar rapaz que conheceu na internet e desaparece

A família procura por Katia Vieira, de 17 anos, moradora do bairro Presidente Altino, em Osasco, que está desaparecida desde a madrugada de sábado (19). A jovem saiu para se encontrar com um rapaz que conheceu na internet, mas não voltou para casa.

Katia usava vestido preto, blusa de frio, chinelo e meia quando desapareceu. Ela e a irmã mais velha pediram um Uber e saíram de casa juntas, por volta de 1h, mas foram para destinos diferentes. Como a jovem demorou para chegar em casa, a família tentou entrar em contato, mas não conseguiu.

Heloisa Vieira, uma prima de Katia, disse ao Visão Oeste que o rapaz com quem a jovem havia marcado o encontro soube do desaparecimento e contou que eles não chegaram a se encontrar na madrugada em que ela sumiu. “Ele apareceu quando soube que ela tinha sumido e falou que a Katia não chegou onde eles tinham marcado de se encontrar”.

A irmã mais velha de Katia disse que a jovem saiu apenas com o celular, o carregador e a chave de casa. Durante buscas nas redondezas do bairro onde a jovem mora, o carregador do celular de Kátia foi encontrado pelo tio.

Dez dias após o desaparecimento, os familiares não sabem mais onde procurar pela osasquense e estão desesperados. Um boletim de ocorrência já foi registrado, mas até o momento, a família não tem informações sobre o que poderia ter acontecido com Katia.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Katia Vieira pode entrar em contato com Priscila, no telefone (11) 96421-4257, ou Heloisa, no telefone (11) 94007-7070 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.