Miguel, Arthur, Heitor e Helena são os nomes mais registrados no Brasil neste ano; confira a lista

Miguel, Arthur, Heitor e Helena são os nomes mais registrados nos cartórios do país em 2020. A informação é do levantamento divulgado pelo portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

Enzo Gabriel, que liderava o ranking por dois anos seguidos foi desbancado com o retorno dos nomes simples ao topo da lista e ficou fora do top 10. Além disso, os nomes compostos que ocupavam as sete primeiras colocações da lista de nomes mais escolhidos em 2019 também não estão entre as primeiras colocações neste ano.

Com relação aos nomes mais registrados na última década (entre 2010 e 2020) no país, Miguel lidera o ranking, com um total de 321.644 registros. Em seguida aparecem Arthur (287.886) e Davi (248.066).

Segundo a Arpen, o levantamento reuniu dados de todos os 7.660 Cartórios de Registro Civil de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base com mais de 24 milhões de registros feitos na última década.

Confira os 30 nomes mais registrados em 2020:

30° – Isabella 9.036 /

29° – Júlia: 9.101 /

28° – Benício: 9.505 /

27° – Maria Cecília: 9.685 /

26° – Cecília: 9.731 /

25° – Manuela: 9.940 /

24° – Lucas: 10.123 /

23° – Lorena: 10.154 /

22° – Maria Eduarda: 10.444 /

21° – Maria Júlia: 10.676 /

20° – Maria Clara: 10.830 /

19° – Sophia: 10.885 /

18° – Lorenzo: 11.210 /

17° – Pedro: 11.380 /

16° – Heloísa: 12.980 /

15° – Enzo Gabriel: 13.567 /

14° – João Miguel: 13.586 /

13° – Valentina: 13.637 /

12° – Samuel: 15.195 /

11° – Bernardo: 17.775 /

10° – Gael: 16.667 /

9° – Gabriel: 17.096 /

8° – Laura: 17.572 /

7° – Davi: 18.623 /

6° – Theo: 18.674 /

5° – Alice: 20.118 /

4° – Helena: 22.166 /

3° – Heitor: 23.322 /

2° – Arthur: 26.459 /

1° – Miguel: 27.371

Top 10 nomes femininos mais escolhidos em 2020:

1 ° – Helena: 22.166 /

2° – Alice: 20.118 /

3° – Laura: 17.572 /

4° – Valentina: 12.653 /

5° – Heloísa: 12.077 /

6° – Maria Clara: 10.121 /

7° – Sophia: 10.044 /

8° – Maria Júlia: 10.023 /

9° – Maria Eduarda: 9.856 /

10° – Lorena: 9.414

10 nomes masculinos mais escolhidos em 2020:

1° – Miguel: 27.371 /

2° – Arthur: 26.459 /

3° – Heitor: 23.322 /

4° – Theo: 18.674 /

5° – Davi: 18.623 /

6° – Gabriel: 17.096 /

7° – Gael: 16.667 /

8° – Bernardo: 16.558 /

9° – Samuel: 14.069 /

10° – João Miguel: 12.746

Confira os 10 nomes mais escolhidos entre 2010 e 2020:

1° – Miguel: 321.644 /

2° – Arthur: 287.886 /

3° – Davi: 248.066 /

4° – Gabriel: 223.899 /

5° – Maria Eduarda: 214.250 /

6° – Alice: 193.788 /

7° – Heitor: 154.237 /

8° – Pedro Henrique: 154.232 /

9° – Laura: 153.557 /

10° – Sophia: 147.579

…