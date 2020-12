Retrospectiva 2020 | Deixaram saudades: relembre famosos e personalidades que morreram neste ano

Retrospectiva 2020 | Este ano foi marcado pela pandemia de covid-19, que já fez mais de 191 mil vítimas fatais em todo o país. Entre elas, estão famosos e personalidades como Nicette Bruno, o sambista Ubirany, o vocalista do grupo Roupa Nova, Paulinho, o vereador de Osasco Ni da Pizzaria e o apresentador Rodrigo Rodrigues.

Em 2020, fãs, familiares, amigos e internautas tiveram que se despedir também de Maradona, Vanusa, Tom Veiga (o Louro José), Arnaldo Sacomani e outras personalidades que partiram e deixaram saudades.

28/12 – Mario Sadanori Doi

O secretário de Finanças de Barueri, Mario Sadanori Doi morreu, aos 54 anos, por complicações da covid-19. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

20/12 – Nicette Bruno

A atriz Nicette Bruno faleceu, aos 87 anos, também em decorrência de complicações da covid-19. Nas redes sociais, sua filha Beth Goulart relembrou da atriz com carinho: “Minha mãe, minha vida, meu amor”. Leia a matéria completa.

14/12 – Paulinho, do Roupa Nova

Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu aos 68 anos, em um hospital no Rio de Janeiro. “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso Paulinho não resistiu”, lamentou, em nota, a banda. Clique aqui para relembrar.

11/12 – Ubirany, do Fundo de Quintal

Aos 80 anos, o sambista Ubirany Félix, do grupo Fundo de Quintal, também não conseguiu vencer a luta contra a covid-19 e morreu no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro. Leia a matéria.

05/12 – Vereador de Osasco Ni da Pizzaria

O vereador de Osasco Valdenir Luiz de França, o Ni da Pizzaria, também está entre as vítimas fatais da covid-19. Ele estava internado no Hospital Antônio Giglio, mas não resistiu e morreu no dia 5 de dezembro. Clique aqui para ler a matéria completa.

25/11 – Diego Maradona

Diego Maradona, o maior jogador da história do futebol argentino, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos. Sua morte gerou comoção em todo o mundo. Clique aqui para relembrar.

08/11 – Vanusa

Aos 73 anos, a cantora Vanusa morreu na madrugada de 8 de novembro, por insuficiência respiratória. Ela foi encontrada já sem vida por um enfermeiro, na casa de repouso onde morava há dois anos. Nos últimos anos, a cantora teve depressão e ficou muito debilitada devido aos problemas gerados pelo uso excessivo de medicamentos. Leia a matéria completa.

01/11 – Tom Veiga

Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi encontrado morto, aos 47 anos. Ele foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho”, lamentou a apresentadora Ana Maria Braga. Relembre.

22/10 – Sergio Yamato

O política e empresário de Osasco Sergio Yamato morreu aos 75 anos, vítima de um infarto fulminante. Yamato fundou um dos colégios mais tradicionais do município e sua morte gerou grande comoção em toda a região. Leia a matéria na íntegra.

27/08 – Arnaldo Saccomani

O produtor musical Arnaldo Saccomani morreu aos 71 anos. Segundo familiares, ele sofria de insuficiência renal, tinha diabetes e fazia hemodiálise desde o ano passado. Saccomani trabalhou no SBT, como diretor musical de novelas, até janeiro deste ano. Clique aqui para relembrar.

28/07 – Apresentador Rodrigo Rodrigues

O apresentador do canal por assinatura SporTV Rodrigo Rodrigues também está entre as personalidades que morreram por complicações da covid-19. Relembre.