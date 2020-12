Vereador de Osasco Ni da Pizzaria morre vítima da covid-19

O vereador de Osasco Valdenir Luiz de França, o Ni da Pizzaria, morreu na madrugada deste sábado (5), aos 53 anos, por complicações decorrentes da covid-19.

Ni da Pizzaria estava internado desde 17 de novembro no Hospital Municipal Antonio Giglio, onde estava na UTI, intubado, com 80% do pulmão comprometido. A morte foi às 2h36 desta madrugada, segundo boletim médico da direção do hospital.

Nascido em Ourizona, no Paraná, Ni chegou a Osasco ainda bebê e sua família enfrentou muitas dificuldades. Da região do Jardim Veloso, ele estava no primeiro mandato como vereador em Osasco e havia sido reeleito nas eleições municipais de novembro, com 2.929 votos.

A atuação social e política começou com projetos sociais que desenvolveu em sua pizzaria: “Na verdade, quando a gente montou a pizzaria, a gente fez um compromisso que, a pizzaria dando certo, eu destinaria uma parte para ajudar aquelas pessoas mais carentes”, recordou, em entrevista à assessoria da Câmara Municipal.

“A expectativa do povo é que, sendo vereador, você vai conseguir resolver todos os problemas, mas tem muita burocracia. Mesmo assim, estou conseguindo aquilo que nunca conseguiram fazer na minha região. Hoje o bairro está se transformando”, afirmou Ni da Pizzaria.

Com as restrições impostas pela pandemia de covid-19, o velório do vereador não deve ser aberto ao público.