Corpo de Arnaldo Saccomani será enterrado nesta quinta em Embu das Artes

O corpo do produtor musical Arnaldo Saccomani será velado e enterrado no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, nesta quinta-feira (27). Ele morreu nesta madrugada, mas a causa do óbito não foi divulgada pela família.

Saccomani completou 71 anos na segunda-feira (24). Segundo os seus familiares, ele sofria de insuficiência renal, tinha diabetes e fazia hemodiálise desde o ano passado.

Ele trabalhou no SBT, emissora sediada em Osasco, como diretor musical de novelas, até janeiro deste ano. Como jurado, Saccomani esteve em vários programas de caça talentos na emissora, como “Astros”, “Ídolos” e “Qual é o Seu Talento?”, além de participar do quadro “Dez ou Mil”, do “Programa do Ratinho”. No universo da música, Saccomani produziu artistas como Rita Lee e Tim Maia.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do produtor musical e se despediram dele. “Meu Deus! Não acredito. Perdemos um grande mestre”, escreveu o cantor Latino. “Quantas coisas aprendi com você meu amigo. Que notícia triste! Você vai e sua história na música permanecerá! Meus sentimentos a todos os familiares”, disse o diretor e radialista Allan Rapp.

#RipSaccomani #ArnaldoSaccomani , quantas coisas aprendi com você meu amigo @arnaldosaccoman , que notícia triste!! Vc vai e sua #HistóriaNaMúsica permanecerá!Meus sentimentos a todos os familiares! pic.twitter.com/5gb6tiHuut — Alan Rapp (@alanrapp) August 27, 2020

“O Arnaldo é um dos maiores produtores musicais desse país se não o maior. Talentoso, carismático e o rei dos comentários inesperados, mas profundamente pertinentes. Obrigado por todos os ensinamentos mestre Lindaço, te conheci por um equívoco do destino e graças a você pude fazer o que mais amo na vida. Descanse em paz”, escreveu o produtor musical Rick Bonadio.