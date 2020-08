Nova plataforma online vai intermediar 5 mil vagas em Mutirão de Emprego em setembro

O governo do estado lançou, na quarta-feira (26), a plataforma online “Meu Emprego Vaga Certa”, desenvolvida para facilitar a contratação de funcionários. A ferramenta será utilizada ainda por empresas participantes do Mutirão de Emprego online, previsto para acontecer na segunda quinzena de setembro.

O evento virtual, que deve preencher cinco mil vagas de emprego em todo o estado, será realizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT), em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai contemplar pessoas já cadastradas na plataforma.

Todos os cidadãos que residem no estado e possuem o cadastro no Sistema Nacional do Emprego (SINE), do Governo Federal, terão os currículos disponibilizados na plataforma de forma automática.

Já para aqueles que estão em busca de emprego, mas não estão no banco de dados do SINE precisam fazer um cadastro no site www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine, no aplicativo SINE Fácil ou no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) mais próximo.

A plataforma “Meu Emprego Vaga Certa” pode ser acessada gratuitamente via site ou aplicativo. No momento, o sistema está disponível apenas para Android. Em breve, será liberado no formato IOS.

“O ‘Meu Emprego Vaga Certa’ vai permitir que as empresas rapidamente encontrem trabalhadores certos para as vagas certas. A plataforma foi criada pelo estado de São Paulo para intermediar e agilizar a contratação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, destacou Doria.

Na plataforma, empresários têm acesso a um banco de 1,8 milhão de currículos. É possível buscar profissionais por região, profissão e experiência, além de outras opções de filtros. Dessa forma, a empresa seleciona o perfil desejado e entra em contato diretamente com o participante para o processo seletivo.