Onde está Matheus? Família de Carapicuíba procura por adolescente que está desaparecido

Os familiares estão desesperados em busca de Matheus Ferreira, de 15 anos, morador do bairro Vila Ester, em Carapicuíba, que está desaparecido. Ele saiu de casa por volta das 16h desta quarta-feira (15), e não foi mais visto.

Ao Visão Oeste, a irmã do adolescente, Manuela, contou que a família percebeu um comportamento estranho de Matheus nos últimos dias. “Ele estava muito ‘respondão’, falando com grosseria, mas não era assim antes. Ontem, ele saiu depois que nós dois tivemos uma discussão, coisa de irmãos, sabe?”, explicou.

Matheus vestia uma camiseta branca com o desenho de uma caveira, uma bermuda azul marinho, tênis da marca Adidas e uma mochila preta. Maria José, mãe do garoto, está em desespero sem saber o que pode ter acontecido com o filho.

A família informou que registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento de Matheus nesta quinta-feira, mas que ainda não tem qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente.

Quem tiver informações que possam ajudar a família a encontrar o garoto de Carapicuíba pode entrar em contato por meio do telefone (11) 96857-2806 ou ainda entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.