Onde está Mc Ryan? Jovem de Itapevi diz que vai gravar música e desaparece

Mais conhecido como Mc Ryan IT, o jovem Ryan Vicente Oliveira, de 18 anos, morador do bairro Suburbano, em Itapevi, está desaparecido desde quarta-feira (6). Ele saiu de casa por volta das 6h e disse à família que iria gravar uma música, mas não retornou e não foi mais visto.

publicidade

Os familiares de Ryan não chegaram a ver a roupa que o jovem usava quando saiu. “Mandamos mensagem para a produtora dele e o pessoal avisou que ele não chegou lá. Então, a gente não sabe o que aconteceu com ele”, disse Isabela, prima de Ryan, ao Visão Oeste.

Quem tiver informações que possam ajudar a família a chegar ao paradeiro do Mc Ryan IT pode entrar em contato com a prima dele, por meio do telefone (11) 99199-1390, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, 181.

publicidade