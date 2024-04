Ong Amor Se Doa realiza ação de doação de sangue em Osasco

A ONG Amor Se Doa realiza na quinta-feira (11), das 10h às 16h, uma ação de doação de sangue no Shopping União, em Osasco, em parceria com o H. Hemo.

As doações são feitas com horários agendados. Para agendar, é só acessar a página da Ong no site Sympla e reservar o horário de melhor comodidade.

Os requisitos para doar sangue são:

Homens podem doar a cada 2 meses, máximo 4 vezes ano, e mulheres a cada 3 meses, máximo 3 vezes ano;

Portar documento oficial de identidade com foto;

De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

Pesar acima de 54 kg;

Não estar em jejum;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18, precisam de autorização);

Estar descansado;

Quem fez tatuagem, só após 12 meses. (alguns casos 6 meses, consultar o projeto para maiores informações);

Vacina Coronavac: prazo de 48 horas, demais 7 dias.

O Shopping União fica na Avenida dos Autonomistas, 1400, Vila Yara.