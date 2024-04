Osasco Vôlei perde para o Minas e agora precisa ganhar para avançar na Superliga

O Osasco perdeu a primeira partida da melhor de três contra o Gerdau Minas na noite desta segunda-feira (8) em casa. O time do técnico Luizomar de Moura foi surpreendido pelas mineiras em pleno José Liberatti e perdeu por 3×1.

Agora, a equipe osasquense seguirá para Belo Horizonte, onde travará o segundo round da batalha das semifinais na sexta-feira (12).

Se vencer, empata o playoff em 1 a 1 e leva a decisão para o terceiro confronto, na segunda-feira (15), novamente em casa.

“Sabíamos que seria uma partida extremamente dura e da qualidade do time do Minas. Infelizmente, jogamos abaixo, principalmente no primeiro e segundo sets e pagamos um preço alto por isso. Agora é levantar a cabeça porque ainda não acabou e vamos buscar a vitória e o empate na casa delas”, disse Camila Brait.