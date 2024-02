A ONG Amor Se Doa realiza duas ações de doação de sangue na região nesta semana.

Na quinta (8) e na sexta-feira (9) a ação de doação de sangue será na Paróquia São Lucas Evangelista (Av. Inocêncio Seráfico, 2450A – Jd Santo Estevão), em Carapicuíba, das 9h às 15h.

Também no dia 8, os voluntários da Amor Se Doa estarão no T. A. Curso Preparatório (Rua Constelação, 27, Jardim Novo Embu), em Embu das Artes, das 9h às 15h.

As doações são feitas com horários agendados. Para agendar, é só acessar a página da Ong no site Sympla e reservar o horário de melhor comodidade.