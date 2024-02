Quinta tem mutirão de emprego em Carapicuíba com mais de 700 vagas

Será realizado nesta quinta-feira (8) a primeira edição do mutirão de emprego deste ano em Carapicuíba, com mais de 700 vagas em diversas áreas. A ação será feita no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), a partir das 8h.

As oportunidades oferecidas são para cargos de ajudante de motorista, ajudante de obras, armador, auxiliar de cobrança (telemarketing ativo e receptivo), auxiliar de limpeza e auxiliar de produção.

Também há vagas para fiscal de loja, carpinteiro, conferente, pedreiro, supervisor de loja, técnico operacional, controlador de acesso e outras.

Os interessados devem comparecer ao PAT de Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce, portando documentos pessoais e currículo atualizado.