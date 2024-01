Ong de Cotia abre inscrição para curso profissionalizante de gastronomia para mulheres

A Afesu Moinho, escola mantida pela Ong AFESU – Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso Técnico gratuito em Gastronomia.

publicidade

O curso é voltado para moças que já concluíram o Ensino Médio, com idade entre 17 a 25 anos, e que pretendem se profissionalizar para ingressar no mercado de trabalho.

O horário do curso é das 8h10 às 12h35h, com aulas práticas no Laboratório de Cozinha e aulas teóricas como Gestão e Empreendedorismo, Eventos entre outras.

publicidade

O curso Técnico em Gastronomia da Afesu Moinho é reconhecido pelo MEC a nível nacional e ministrado por professores especialistas e mestres na área.

Para que a candidata conheça melhor o conteúdo do curso, a Afesu Moinho realiza, como parte do processo seletivo, um curso prévio, com duração de três dias, onde a candidata tem uma visão geral do curso.

A Afesu Moinho oferece também Projetos de Formação e Preparação para 1º Emprego para meninas a partir do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, no contra turno escolar.

publicidade

As interessadas poderão fazer sua inscrição pelo link app.afesu.org.br/register.

A Afesu Moinho fica na Av. José Giorgi 935, Cotia (Km 26,5 Raposo Tavares). WhatsApp: (11) 4612-3180.