Casa do Trabalhador realiza processo seletivo na Aldeia de Barueri para vagas em telemarketing

Casa do Trabalhador realiza processo seletivo na Aldeia de Barueri para vagas...

Nesta quarta-feira (17), a Casa do Trabalhador de Barueri realiza a ação ‘Casa do Trabalhador no seu bairro’ na Aldeia de Barueri.

Neste processo seletivo estarão disponíveis vagas em atendimento/telemarketing na empresa CSU.

Os requisitos para participar são:

Ter mais de 18 anos;

Ensino médio completo.

A empresa oferece:

Salário de R$ 1.324,00;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Assistência médica e odontológica;

Auxílio farmácia;

Cursos e treinamentos gratuitos;

Seguro de vida;

Sessões de massoterapia;

Consultas com ginecologistas e clinico geral;

Parceria Sesc;

Auxílio creche;

Salário família.

A seleção será na unidade CSU Barueri, em frente à estação de trem Antônio João, para todos que tiverem a carta de encaminhamento.

Os candidatos interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Barueri (Setor Amarelo do Ganhatempo, guichê 20) para retirar a carta de encaminhamento, que serão distribuídas até às 12h de terça-feira (16).