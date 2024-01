Único classificado da região, Oeste disputa primeiro mata-mata da Copinha neste sábado (13)

O Oeste Barueri é o único time da região classificado para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro jogo do mata-mata será neste sábado (13), às 15h, contra o Aster, no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (Rua Goiás, 181, Morro Branco).

O jogo terá transmissão pelo Youtube (Futebol Paulista). Até o fechamento desta matéria, os ingressos ainda não estavam disponíveis na plataforma Sympla.

Palmeiras

Já o Palmeiras joga a primeira partida da segunda fase na Arena Barueri neste sábado (13), às 17h15, contra o Sport (PE).

Os ingressos já podem ser reservados no site Sympla.