Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, está eliminado da Copinha

Mesmo jogando bem a última rodada da fase de classificação da Copinha, o Ska Brasil perdeu para o Atlético Mineiro na partida desta quarta-feira (10) e deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time precisava apenas de um empate contra o Galo mineiro para ir para a fase do mata-mata, mas tomou uma virada nos minutos finais e perdeu por 2×1. Os classificados do Grupo 18, com sede no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, foram o Atlético e o Floresta (CE).

A próxima rodada está marcada para este sábado (13), às 17h15, entre o classificado Atlético MG e o Sfera (SP), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba.

Os ingressos devem ser retirados no site Sympla.