Ônibus perde controle, destrói muro de casa e deixa ao menos 9 feridos em Barueri

Ao menos nove pessoas ficaram feridas após um ônibus colidir contra o muro de uma residência, em Barueri, no final da tarde desta terça-feira (29). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Capitão Salinas e Treze de Maio, na Vila Universal.

De acordo com as primeiras informações, o motorista do coletivo teria perdido o controle da direção. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 18h15 para atender a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros socorreu nove feridos:

1ª vítima: mulher de 40 anos com fratura fechada na perna; levada ao PS Sameb

2ª vítima: encaminhada ao PS Silveira

3ª vítima: levada ao PS Silveira

4ª vítima: homem de 63 anos, com contusão no tórax

5ª vítima: mulher com ferimentos no braço esquerdo e cabeça

6ª, 7ª, 8ª e 9ª vítimas: socorridas ao PS Parque Imperial

O grave acidente assustou moradores e pessoas que passavam no local. “Meu Deus do céu, olha. Ô ônibus cheio de gente, todo mundo machucado, olha o homem passando mal”, diz uma mulher que gravou um vídeo.

