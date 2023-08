Vereadores de Osasco apoiam proibição da venda de animais em petshops

Na sessão desta terça-feira (29), o Plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou uma Moção de Apoio ao projeto de lei estadual que proíbe a criação e venda de animais em petshops e estabelecimentos comerciais.

Aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a proposta depende da sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e prevê ainda a criação do Cadastro Estadual do Criador de Animal (CECA).

“É uma alegria ver o projeto do amigo [deputado] Rafael Saraiva ser aprovado pela Alesp e que, em breve, se tornará lei”, disse o autor da Moção, o vereador Ralfi Silva (Republicanos).

Para Ralfi, a principal função dos petshops é cuidar dos animais e não os confinar para venda. “Fico muito feliz em saber da proibição. A nossa luta continua para que seja proibida a venda de animais, não só no nosso estado, mas em todo o país”, acrescentou”.

Na avaliação de Ralfi, a nova lei vai representar um “grande salto” na proteção e no cuidado com os animais, tema que tem sido discutido com frequência entre os vereadores.

