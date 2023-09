Open Mall The Square comemora 12 anos com mês repleto de atrações

O Open Mall The Square, na Granja Viana, comemora 12 anos em setembro e vai celebrar promovendo a primeira edição do The Square Fest, com mais de 30 atrações aos sábados, domingos e feriados. O evento vai unir música, humor, atrações infantis e uma programação completa pra toda família.

De 7 de setembro a 1º de outubro, haverá stand Up com Eros Prado, Rodrigo Caceres e Marcinho Eiras; shows com a Banda Sete Cidades, Legião Urbana Tributo, Rock Le Pop, Garga Groove Gang, Nathália Corte e Tricia Music e, para criançada, teatro, show de marionetes, ventríloquo e artistas de rua.

Veja a programação deste primeiro final de semana do festival:

Quinta (7)

14h – Rogério Simoni

17h – Dudu Machado

​Sexta (8)

14h – Diego Leon

17h – Raíssa Mússio

​Sábado (9)

14h – Valter Rômulo

17h – Tributo Cássia Eller – Nathalia Corte

19h30 – Stand Up Comedy – Rodrigo Cáceres

​Domingo (10)

14h – Teatro Infantil – A Lona Caiu

17h – Rock Emotion

O Open Mall The Square fica na Rodovia Raposo Tavares, Km 22, Granja Viana, Cotia.