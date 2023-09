Ponte Guilherme de Almeida, em Barueri, terá 3ª etapa da concretagem hoje (6)

A Viaoeste, concessionária responsável pelas obras das novas marginais da Rodovia Castello Branco, realiza nesta quarta-feira (6), a partir das 17h, a 3ª etapa da concretagem do maior bloco da nova ponte Guilherme de Almeida, na altura do km 25 da rodovia, no sentido oeste, em Barueri.

A operação, que deve durar 6 horas, vai utilizar uma camada de 2,0 metros e cerca de 320 m³ de concreto, com volume de lançamento de 64 m³ por hora.

Serão utilizados 40 caminhões tipo betoneira e duas frentes de concretagem composta com dois caminhões bomba em atividade simultaneamente e mais um caminhão bomba reserva que será posicionado próximo ao local onde será realizada a operação.

A concessionária fará a interdição de uma faixa da Av. Dib Sauaia, na altura da praça José Carlos Sandorfy, em virtude do tráfego local da região.

