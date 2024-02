Open Mall The Square terá mais um final de semana de folia...

A 11ª edição do Carnaval das Crianças do Open Mall The Square, em Cotia, continua neste final de semana.

A festa conta com bateria de escola de samba, shows ao vivo, bloquinhos e bonecos de Olinda.

​Neste sábado (17) a festa começa às 15h15 com o Bloco da Pinna. Às 19h tem a apresentação do grupo Samba de Rainha. No domingo (18), a primeira atração será a bateria Alegrow, às 15h15.

O Open Mall The Square fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22, na Granja Viana.