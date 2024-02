Poupatempo de Osasco estará fechado nesta segunda-feira (19) devido ao feriado municipal

A unidade Osasco do Poupatempo estará fechada nesta segunda-feira (19) devido ao feriado municipal da Emancipação. Os atendimentos presenciais serão retomados na terça-feira (20), de acordo com os agendamentos feitos pelos canais eletrônicos.

Durante o feriado, as opções digitais continuam disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

O Poupatempo de Osasco está localizado na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664, no Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h.

