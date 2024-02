Polícia prende quatro homens em Cotia por tráfico de drogas

Quatro homens foram presos em flagrante no Jardim Renoir Gleba 1, em Cotia, por tráfico de drogas na quarta-feira (14).

Foram apreendidos com eles mais de 10kg de drogas, sendo mais de 4,3 mil porções de cocaína, 960 porções de crack, 891 porções de maconha, 554 porções de haxixe, além de celulares, apetrechos para preparar as drogas e mais de R$ 2,9 mil em dinheiro.

A equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar averiguava uma denúncia de comércio de drogas no bairro quando flagrou um grupo de indivíduos tentando fugir de uma residência. Dois foram detidos após pularem em casas vizinhas, outro foi preso em cima do telhado de um imóvel e o quarto criminoso foi detido dentro da casa onde foram localizados os entorpecentes.

Os quatro indivíduos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Cotia e permaneceram presos.