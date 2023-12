“Operação de Verão”: limpeza de piscinões, rios e córregos é intensificada em Itapevi

Neste mês de dezembro a Prefeitura de Itapevi intensifica os serviços de zeladoria na cidade, por meio da Operação Verão, com objetivo de minimizar a possibilidade de alagamentos durante a temporada de chuvas.

Iniciados em agosto, os serviços consistem em remover areia, sujeira, lixo, entulhos e objetos jogados na calha; e limpeza dos três piscinões do município – Sapiantã, Suburbano e Parque da Cidade.

As ações já aconteceram no Córrego Paim, às margens da Avenida Rubens Caramez – entre a Faculdade de Tecnologia (Fatec) e a entrada do Piscinão do Suburbano. Os mesmos trabalhos foram feitos em quatro diferentes trechos do Ribeirão São João, um deles próximo à Cohab, perto da Praça do Nordestino.

População pode contribuir

A Prefeitura de Itapevi orienta os moradores a não jogarem lixo e entulho nas ruas e nos terrenos. “A força da água das chuvas leva tudo para os rios e córregos do município. Outra sugestão é manter as vias e áreas públicas devidamente limpas”, diz a administração municipal.

Em dias de temporal, a Defesa Civil recebe alertas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) quando há a grande possibilidade de chuva forte.

Em caso de ocorrência devido às chuvas, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil no (11) 4143-0841 e a GCM pelos telefones 153 e 199. Os dois últimos números de emergência funcionam 24 horas.