Operação em Itapevi recupera 4 motos e aplica 11 multas

Em operação realizada no sábado (24) em Itapevi, as forças policiais conseguiram recuperar 4 motocicletas com queixa de roubo ou furto. A ação, batizada de Operação Cavalo de Aço Integrada, envolveu a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, além do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil e abrangeu cinco bairros de Itapevi: Jardim Rosimeire, Parque Suburbano, Chácara Santa Cecília, Jardim Santa Rita e Vila Santa Rita.

Além das motocicletas, foram aplicadas 11 multas por diversas infrações de trânsito e um suspeito foi preso em flagrante.

Os agentes realizaram ainda vistorias em 22 veículos e 37 motos.

Outras 102 pessoas foram abordadas na operação, realizada com objetivo de garantir a paz da população no combate aos roubos, furtos e fiscalização de trânsito. Foram feitos bloqueios em pontos estratégicos e patrulhamento preventivo nos bairros.