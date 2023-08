“Operação Força Conjunta” vai reunir polícias civil, militar e GCM novamente em Osasco nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), a partir das 15h, as polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Municipal de Osasco promoverão a 2ª Fase da “Operação Força Conjunta” na cidade.

A operação mobilizará viaturas e agentes das três forças de segurança da cidade para reforçar o policiamento. Durante a operação, as equipes percorrerão locais estratégicos para realizar uma varredura com o objetivo de combater a criminalidade local.

A primeira fase da operação foi realizada na cidade no dia 17 de agosto, com concentração no Viaduto Metálico. Na primeira fase, em cerca de oito horas de operação, 82 pessoas foram abordadas; 18 motocicletas e 14 veículos foram vistoriados, uma motocicleta foi apreendida e seis pessoas foram presas, dentre elas duas por receptação e uma por lesão corporal decorrente de violência doméstica.

Dessa vez, a concentração da megaoperação será na saída do bolsão da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Graciela Flores de Piteri, ao lado do Mundo da Criança da zona Norte.