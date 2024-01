Operação Lesa Pátria da Polícia Federal cumpre mandados em Barueri

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quarta-feira (24) três mandados de busca e apreensão em Barueri na 23ª fase da Operação Lesa Pátria.

O objetivo desta fase é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos em janeiro de 2023.

Segundo a PF, os fatos investigados são poissíveis crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.