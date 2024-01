Banco de leite materno pede doações às mães de Itapevi

O Lactare, banco de leite materno mantido pela empresa Eurofarma, pede ajuda às mães de Itapevi para ampliar a captação de doações na cidade.

publicidade

O objetivo é manter seus estoques, que caíram 50% só neste mês.

No município, as doações atendem ao Hospital Geral de Itapevi (HGI) e outras unidades da região metropolitana.

publicidade

As interessadas em colaborar com o Lactare podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 96629-0681 ou no telefone fixo (11) 4144-9604. O e-mail é o [email protected].

Para ajudar, as mães não precisam sair de casa. Uma unidade móvel do Lactare coleta o leite materno doado na própria residência.

As mães que estão em fase de amamentação podem doar seu leite excedente e ajudar a nutrir recém-nascidos internados em hospitais públicos. Após a doação, o leite é devidamente analisado, armazenado e preservado para manter a qualidade natural e beneficiar o bebês nas UTIs neonatais.

publicidade

Desde agosto de 2019, o Lactare já coletou cerca de 7 mil litros de leite materno, que alimentaram aproximadamente 2.612 recém-nascidos.