Atleta de Osasco conquista campeonato nacional de Cheerleading nos EUA

A osasquense Giulia Pucharelli conquistou junto com sua equipe o campeonato nacional de Cheerleading pela University West Georgia, nos EUA, no úiltimo dia 13 de janeiro.

publicidade

Ex-atleta de Ginástica Artística de Osasco, Giulia iniciou aos 6 anos de idade na modalidade, treinando com apoio da Secretaria de Esportes.

Entre as conquistas da atleta, destacam-se o Campeonato Estadual 2014, onde sagrou-se vice-campeã individual geral; o Campeonato Brasileiro 2014 onde ficou em 10ª colocada no individual geral; o Campeonato Estadual de 2015 e a Copa São Paulo de 2016, dos quais foi campeã; a Copa São Paulo 2017, em conquistou o título de campeã individual geral e de trave; a Copa São Paulo 2018, onde foi vice-campeã e os Jogos Abertos de Ginástica de Artística 2018, dos quais foi campeã de salto, de solo e por equipes.

publicidade

Encerrou sua carreira na ginástica artística em 2019 e em 2021 iniciou sua carreira no Cheerleading. Um ano depois já estava na seleção brasileira. Em 2022 competiu em Orlando pela Seleção Brasileira denominada Team Brazil o Campeonato Mundial ICU de Seleções, na categoria All Girl Junior onde conquistou o 5º lugar por equipes.

Em 2023 foi Campeã Nacional na categoria Open – COED pela Iowa Western Community College e Campeã Mundial Universitária. Em 2024 foi Campeã Nacional na categoria COED Division I pela University West Georgia. “Estou extremamente orgulhosa de todos os integrantes da nossa equipe. Agradeço especialmente o Lando Harvey e também ao meu parceiro Braddy por serem meus parceiros nos stunts. Sabemos o que passamos nessa temporada e o quanto nos esforçamos para esse momento”, afirmou Giulia Pucharelli, que já se prepara para disputar o Mundial de Cheerleading nos Estados Unidos de 24 a 26 de abril de 2024, representando a Seleção Brasileira de Cheerleading.

Lara Magalhães, presidente da CBCD destaca que acompanhou a jornada de Giulia desde a primeira equipe Júnior e se orgulha muito da atleta que está brilhando no Cheerleading mais disputado do mundo – Universitário Norte Americano. É uma grande honra ver uma atleta que saiu da nossa seleção para alcançar o patamar de alto rendimento que Giulia tem alcançado. Este é um dos principais objetivos da minha gestão frente à CBCD, proporcionar esse tipo de base e estrutura para que os atletas brasileiros possam se tornar os ídolos da próxima geração de Cheerleading do nosso país.

publicidade