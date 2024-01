Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 25 a 31 de janeiro

Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 25 a 31 de...

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 25/01 a 31/01.

publicidade

DESTAQUE DA SEMANA

Todos Menos Você (drama)

publicidade

Sinopse: Todos Menos Você é do diretor de Amizade Colorida (2011) e mesmo produtor dos sucessos Malévola (2014) e Alice no País das Maravilhas (2010). Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) já ficaram juntos, a química entre eles foi incrível, mas ela aconteceu somente no primeiro encontro. Como a coisa esfriou totalmente logo em seguida, cada um foi para um lado viver a sua respectiva vida.

Um casamento muito longe, na Austrália, promovesse o reencontro dos pombinhos. Bea dá a ideia de dizer para os presentes que eles são casados, mas Ben afirma que eles não convencem como um casal. Disposta a provar que ele está errado, Bea coloca o plano em prática e surpresas podem acontecer.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (25/01/2024 a 31/01/2024) Programação normal Sala Filme Horários 1 WISH – O PODER DOS DESEJOS [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 95 minutos 13:00K 13:55I 15:05K 16:05I 17:10K 18:15I 19:15K 1 RENAISSANCE – A FILM BY BEYONCÉ [2D] – Leg (SHOW) – 14 anos – 170 minutos 20:25I 1 MERGULHO NOTURNO [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 14 anos – 116 minutos 21:25K 1 WISH – O PODER DOS DESEJOS [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 95 minutos 11:00I 2 MAMONAS ASSASSINAS – O FILME [2D] – Nac (BIOGRAFIA / MUSICAL / COMÉDIA) – 12 anos – 96 minutos 13:50 18:20 2 MENINAS MALVADAS [2D] – Dub (COMÉDIA / MUSICAL) – 12 anos – 112 minutos 16:00 20:30 3 TURMA DA MÔNICA JOVEM – REFLEXOS DO MEDO [2D] – Nac (AVENTURA / FANTASIA) – 10 anos – 88 minutos 18:10 3 WONKA [2D] – Dub (AVENTURA / COMÉDIA / FAMÍLIA) – 10 anos – 113 minutos 20:10 3 PRINCIPE LÚ E A LENDA DO DRAGÃO [2D] – Nac (AVENTURA / FAMÍLIA / COMÉDIA) – 10 anos – 109 minutos 13:30 15:50 4 AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos 15:00 17:40 20:20 6 MINHA IRMÃ E EU [2D] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 111 minutos 14:20 16:40 19:00 21:20 7 PATOS! [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / COMÉDIA / AVENTURA) – Livre – 91 minutos 14:10 Estréias Sala Filme Horários 5 NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS [2D] – Nac (DRAMA) – 12 anos – 110 minutos 14:00 16:20 18:40 21:00 7 TODOS MENOS VOCÊ [2D] – Dub (COMÉDIA / ROMANCE) – 16 anos – 105 minutos 16:10 18:30 20:50

Legendas – Praça Osasco I Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (27/01) K Esta sessão NÃO será exibida Sábado (27/01)