“Um herói”, diz mulher ao reencontrar homem que a salvou de ataque do ex-marido em Carapicuíba

Lágrimas, alívio e sentimento de gratidão. Assim foi o reencontro de uma mulher com o ex-genro, que foi o responsável por salvá-la dos ataques a facadas de seu ex-marido, em Carapicuíba. O momento foi exibido ontem (23), no “Cidade Alerta”, da Record TV.

“Só lembro dele [ex-genro] preocupado comigo. Eu não queria que ele passasse por isso, mas ele sabe como eu sou grata. O dia a dia vai mostrar a minha gratidão com ele, eu nasci de novo”, declarou Cristina, de 39 anos, à reportagem. Ela é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que gerou comoção nacional.

Cristina foi levar o filho à escola acompanhada do ex-genro Valdemir Souza, de 37 anos, na manhã da última sexta-feira, e não imaginava que seria o dia em que nasceria de novo. Valdemir contou que a ex-sogra pediu para parar na casa do ex-marido e pai da criança. “Ouvi a discussão dos dois, liguei 190. E foi muito rápido, ele já veio desferindo o facão nela, ela desceu [a rua] correndo e só deu tempo de reagir”, relatou.

Valdemir é CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e atingiu o agressor de Cristina com um tiro. Uma câmera de monitoramento registrou a situação, que aconteceu por volta das 7h. Nas imagens, Cristina corre desesperada gritando “socorro”. O ex-marido aparece atrás dela com um facão. “Eu não vi o vídeo, mas meus filhos me falaram que foi bem na hora que ia acontecer mesmo, e ele [Valdemir] me salvou”, contou.

O ex-marido de Cristina foi baleado, não resistiu e morreu. “A intenção era acertar [o tiro] no braço [dele], aí pegou na axila e transfixou. Fiquei com medo de pegar o tiro nela. […] Imobilizei ele, verifiquei se ela tinha sido alvejada e fiz o socorro”, continuou o CAC.

Valdemir contou ainda que pediu para que os vizinhos chamassem o SAMU para o ex-marido de Cristina e em seguida a levou para o hospital. Cristina sofreu sete perfurações pelo corpo: quatro nas costas, uma na barriga, na cabeça e outra na região do pescoço. “Ela estava já desfalecendo. No carro, chegou a desmaiar”, contou o CAC.

Histórico de agressões

Cristina foi casada com César por 14 anos e relatou que a relação sempre foi conturbada e tinha um longo histórico de violência. “Ele invadiu minha casa com um facão há dois anos, várias ameaças, tenho boletins de ocorrência, teve agressão na escola, agressão quando tentou roubar meu filho com 6 meses”, relatou a sobrevivente.

Foram quatro medidas protetivas, mas nenhuma delas impediu o ex-marido de se aproximar e fazer ameaças. “Se ele tivesse sido preso quando invadiu a minha casa com um facão, há dois anos, talvez não teria acontecido isso”, completou Cristina.

“A Justiça sabia desse louco, porque a partir do momento que ele faz tudo isso, não tem comportamento para cuidar de uma criança. E eu era obrigada a deixar o meu filho com ele [depois da separação]”, continuou a mulher.

À reportagem da Record TV, o advogado Andrey Blanco explicou que Valdemir será submetido a um inquérito, “mas está claro que ele agiu em legítima defesa. Ele foi um herói, salvou uma vida e evitou um feminicídio”. “Um herói pra mim, ele me salvou. Eu nasci de novo”, completou Cristina.