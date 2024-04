Operação policial recupera carga roubada de carne em Barueri

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 29 e 57 anos, em flagrante, após recuperar uma carga com mais de 1,1 mil caixas de carne congelada roubada de um caminhão no Jardim Santa Cecília, em Barueri, na segunda-feira (1º).

O caminhoneiro relatou que foi seguido por um carro, cujos ocupantes o ameaçaram com uma arma e exigiram que parasse no acostamento. Ele foi então retirado à força do veículo e mantido refém por três horas, até ser liberado. Após acionar as autoridades, a empresa responsável forneceu as coordenadas de GPS da carga e do caminhão.

Com base nessas informações, os investigadores localizaram metade dos produtos em um estacionamento, onde os dois suspeitos, reconhecidos pela vítima, foram detidos. A outra metade da carga foi recuperada em Carapicuíba.

O caso foi registrado como roubo de carga, associação criminosa e localização/apreensão de veículo no 1° Distrito Policial de Barueri. As autoridades seguem em busca de um terceiro envolvido, enquanto todo o material roubado e o caminhão foram recuperados.