CEU Saramago, em Osasco, abre inscrições para oficinas de Skate e Natação

O CEU José Saramago, no Jardim Santo Antônio, Osasco, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de natação e skate.

As aulas de natação são as terças e sextas-feiras, com horários disponíveis das 8h até 12h. Já as oficinas de skate são realizadas às terças e quintas-feiras, nos períodos das 15h e 16h.

Segundo o coordenador de esportes Gabriel Lopes, a proposta é “integrar o trabalho de formação educacional com o esporte, auxiliando no crescimento e desenvolvimento humano da criança, de forma cooperativa, cognitiva, lúdica e competitiva dentro da sociedade atual”.

A diretora geral Beth Parro reforça a importância da prática esportiva: “Ela colabora para a formação da criança e do jovem, contribuindo com a aquisição de maior disciplina, trabalho em equipe, agilidade, desenvolvimento motor, saúde mental e bem-estar”.

As vagas são limitadas. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone 11 98702-3918 ou pelas redes sociais @ceusaramago.

O CEU Saramago, localizado na Avenida João de Andrade, 1355, é mantido pela Secretaria Municipal de Educação de Osasco e gerenciado pelo Instituto Morgan.