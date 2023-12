Operação que mira tráfico de drogas em rede social faz prisões em Cotia, Santana de Parnaíba e Cajamar

Uma operação da Polícia Civil nas cidades de Santana de Parnaíba, Cotia e Cajamar, além da capital e Guarulhos, resultou na prisão de cinco homens nesta terça-feira (12) por associação ao tráfico de drogas.

O objetivo da operação é desarticular integrantes de grupos em redes sociais que eram gerenciados pelo tráfico de drogas.

As investigações duraram três meses e resultaram na localização de pontos de tráfico na região.

Foram cumpridos 33 mandados de buscas nos municípios.

Um suspeito foi preso em flagrante com 318 pinos de cocaína e 12 trouxas de maconha em sua casa. Também houve a prisão de outros quatro suspeitos, a apreensão de quatro tijolos de maconha e 15 sacos de cocaína, totalizando 34 quilos.

A ação policial contou com a participação do GRT do DEMACRO, policiais da Seccional de Carapicuíba e com apoio da GCM de Santana de Parnaíba. Ao todo, foram empregados 75 viaturas e 150 policiais.