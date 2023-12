Morador de Osasco ganha R$ 500 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Um morador do bairro Piratininga, em Osasco, vai terminar o ano de 2023 com uma renda extra, isso porque faturou R$ 500 mil na 181ª edição do sorteio da Nota Fiscal Paulista.

publicidade

No mesmo sorteio, uma pessoa de Ribeirão Preto, no interior paulista, levou R$ 2 milhões. E, além do morador de Osasco, outras três pessoas foram contempladas com R$ 500 mil, cada; outras dez faturaram R$ 100 mil, cada.

Também foram contempladas nesta edição do sorteio da Nota Fiscal Paulista cinco entidades que prestam serviços assistenciais em São Paulo. No total foram sorteados 655 prêmios que somam, em dezembro, R$ 7,7 milhões.

publicidade

Consumidores de todo o país podem participar, basta se cadastrar no programa e indicar o CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes.