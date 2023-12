ViaMobilidade aciona operação PAESE neste sábado (16) na Linha 8-Diamante

Neste sábado (16), das 22h30 à 0h, a Viamobilidade acionará a operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência) entre as estações General Miguel Costa e Lapa, na Linha 8-Diamante. Haverá disponibilidade de ônibus a partir de todas as estações que compõem o trecho.

Segundo a concessionária, a operação será necessária para a atualização do sistema de sinalização da Linha 8.

Durante esse intervalo, a transferência entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda será assegurada por meio de ônibus da PAESE a partir da estação Ceasa.

Os ônibus da operação PAESE estarão atendendo os trechos:

General Miguel Costa/Lapa;

General Miguel Costa/Ceasa;

Lapa/Ceasa.