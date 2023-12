Passagens de trem, metrô e ônibus vão subir em janeiro

O site G1 apurou junto ao governo do estado de São Paulo que haverá aumento de tarifa de trem, ônibus (capital) e metrô a partir de janeiro de 2024.

O aumento será de R$ 0,60 em relação ao preço atual, que é de R$ 4,40, elevando a passagem de trens e metrô para R$ 5,00. Já as tarifas dos ônibus intermunicipais operados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, já tiveram aumento este ano devido ao reajuste dos pedágios, mas nada ainda foi divulgado sobre reajuste em 2024.

O valor do transporte está congelado há três anos.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda não fez o anúncio oficial do aumento, no entanto, em novembro, Tarcísio já tinha sinalizado o aumento no valor das tarifas.

“A tarifa está congelada há muito tempo e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter”, defendeu ele no final de novembro, de acordo com o G1.