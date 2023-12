Parque aquático de Cotia estará aberto nos feriados de Natal e Ano Novo

O Thermas da Mata, parque aquático situado em Cotia, está com uma programação especial de fim de ano, que conta com Papai Noel, equipe de recreação e os mascotes “Thermalucos”.

O destaque fica por conta do fim de semana de 23 a 25 de dezembro, quando o espírito natalino ganha um toque tropical com a ilustre presença do bom velhinho e seus ajudantes, proporcionando momentos mágicos aos visitantes.

Além disso, o Thermas da Mata é uma alternativa para quem busca diversão nos próximos feriados de Natal e Ano Novo, pois estará aberto nos dias 25/12 e 01/01.

A programação complementa a estrutura do parque aquático, que conta com mais de 15 atrações projetadas para todas as idades.

Conheça as principais atrações do Thermas da Mata:

Praia da Mata, uma piscina de ondas com temperatura agradável de 32 graus, proporcionando aos visitantes a sensação de estar em uma praia paradisíaca;

Hot Island, piscina com cascata de três quedas e ofurôs com temperatura de até 36 graus, ideal para relaxar e aproveitar momentos de tranquilidade;

Beach Kids, área especial para os pequenos visitantes, composta pelas áreas Kids e Baby, ambas aquecidas para garantir o conforto das crianças;

Cyclone, um emocionante tobogã com 65 metros de pura adrenalina, garantindo diversão para os mais aventureiros;

Space Music, o segundo toboágua musical da América Latina, que combina música e efeitos visuais para tornar a descida ainda mais divertida.

SERVIÇO

Horário de funcionamento em dezembro e janeiro: de quarta a segunda-feira e feriados, das 10h às 17h

Ingressos: a partir de R$ 49 comprando antecipado no site

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia /Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h