Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta sábado (25) em Barueri

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta sábado (25) em...

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp se apresenta neste sábado (25), às 19h, na Praça das Artes de Barueri.

publicidade

A apresentação será gratuita e faz parte do projeto Osesp Itinerante, que percorre anualmente cidades do interior e do litoral paulista a fim de democratizar ainda mais o acesso à música clássica.

O concerto inclui obras dos compositores brasileiros Alberto Nepomuceno (Série Brasileira: Intermédio), Camargo Guarnieri (Abertura Concertante) e Claudio Santoro (Ponteio), e duas peças do mestre Wolfgang Amadeus Mozart (a Abertura da ópera A Flauta Mágica e excertos da Sinfonia nº 40), sob regência do maestro Ricardo Bologna.

publicidade

Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site Bilheteria Express (até dois ingressos por CPF).

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.