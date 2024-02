Osasco 62 anos: hasteamento de bandeiras e missa marcaram o dia 19 de fevereiro

Osasco completou na segunda-feira, 19 de fevereiro, seus 62 anos de emancipação político-administrativa. A data foi marcada com o tradicional corte do bolo de aniversário durante café da manhã com os emancipadores, o hasteamento das bandeiras e a missa de aniversário, na Catedral Santo Antônio.

publicidade

O hasteamento de bandeiras foi feito na praça do boulevard, em frente ao viaduto metálico, e contou com orações do Padre Emilson Ferreira, da Paróquia Cristo Rei do Baronesa, e do Pastor Luís Roz, da Igreja Evangélica do Jardim D’Abril. O evento foi acompanhado pela Banda Regional de Música do CPA/M-8 sob a regência do maestro 2º sargento PM Beline Caladrin Carneiro.

Acompanharam o prefeito Rogério Lins (Podemos) na agenda festiva a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, a deputada federal Renata Abreu, os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, vereadores, secretários municipais e o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Antônio Suave.

publicidade

A bandeira do Brasil foi hasteada pelo prefeito Rogério Lins, a primeira-dama Aline Lins e a vice-prefeita Ana Maria Rossi. A bandeira de Osasco pelo presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, acompanhado dos deputados Renata Abreu, Gerson Pessoa e Rogério Santos, e a bandeira dos Emancipadores pelo presidente da instituição, Lázaro Antônio Suave, e pelo presidente de honra José Geraldo Setter e demais emancipadores.

O prefeito iniciou seu discurso destacando a importância dos sonhos e da luta da Ordem dos Emancipadores para o município. “Hoje é um dia de muita gratidão, de emoções acentuadas, e não só porque é meu último hasteamento como prefeito, mas ouvir o Hino da nossa cidade e do nosso país é de arrepiar. Quando a gente fala de Osasco, estamos falando de amor, de respeito, do passado, do presente e de um futuro ainda mais brilhante”, declarou Rogério Lins.

“O município não para de crescer. Sei que ainda temos desafios e reconheço isso com muita humildade, mas também alcançamos patamares que, para muitos, eram impossíveis, e a gente vai finalizar esse ciclo com a certeza de que cada sorriso, lágrima, suor e esforço valeram à pena”, completou o prefeito, que está na reta final de seu segundo mandato.

publicidade

A deputada federal Renata Abreu elogiou o trabalho realizado pelo prefeito Rogério Lins: “É reconfortante andar pela cidade e ver a mudança promovida pelo prefeito. Vejo cidadãos osasquenses voltando a acreditar e a ter orgulho de morar e trabalhar aqui. A gente sabe que tem mais a fazer, mas Osasco conta com um time que ama a cidade. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe”.

O deputado Rogério Santos falou sobre a importância da união para a construção de uma cidade cada vez melhor: “Ainda que existam ideologias, pensamentos e opiniões diferentes, é a união que constrói um povo, uma cidade, um Estado e país e, por isso nos mantemos unidos pela nossa gente, nosso povo e nossa cidade de Osasco. Toda a nossa gratidão aos emancipadores porque sem eles não estaríamos aqui”.

No período da tarde, as autoridades seguiram para a Santa Missa em ação de graças aos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade, que foi presidida pelo Monsenhor Claudemir José dos Santos e concelebrada pelos Padres Robison Fernandes (vigário da Catedral), Vinícius Soares (vigário da Catedral), Claudio Gabriel (pároco da Paróquia Sagrada Família) e Alexandre Santos (vigário da Paróquia Sagrada Família).

publicidade

“Agradeço a Deus por esse momento e que Ele abençoe nossa cidade, nossas vidas, famílias, dê sabedoria e discernimento para todos os governantes. E como foi dito na celebração, estamos em um tempo propício de oração, de jejum, de caridade e de reflexão. Entregamos nossos sonhos e projetos ao Pai”, disse o prefeito.

Também participaram da programação secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades. A programação especial de aniversário de Osasco continua.