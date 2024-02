Piloto de helicóptero que caiu em Barueri é levado pelo Águia da PM ao Hospital das Clínicas

O piloto do helicóptero que caiu, em Barueri, na tarde desta terça-feira (20), foi retirado das ferragens e encaminhado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, pelo Águia da Polícia Militar. Além dele, outras seis pessoas estavam na aeronave.

O capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, informou que todos os sete ocupantes do helicóptero, sendo três homens, duas mulheres e duas crianças, foram socorridos.

“Seis vítimas foram encaminhadas ao PS de Barueri, e a sétima, que se tratava do piloto, foi retirada das ferragens e socorrida pela equipe do Águia juntamente com médicos e enfermeiros, ao Hospital das Clínicas”, disse, ao jornal “Brasil Urgente”, da Band.

O acidente mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros, além de equipes da Polícia Militar, SAMU, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil, que continuam no local, avenida Marco, altura do número 30, no bairro Chácaras Marco.

A avenida Marco teve o fluxo de veículos desviado. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri orienta aos motoristas que utilizem rotas alternativas, como a Estrada dos Romeiros, para acesso ao bairro ou ao município de Santana de Parnaíba.

As causas da queda serão apuradas.