Helicóptero cai em área de mata em Barueri

Uma aeronave de pequeno porte caiu e deixou pelo menos dois feridos, na tarde desta terça-feira (20), em uma região de mata, em Barueri. Sete pessoas estavam no interior da aeronave, segundo informações preliminares.

O capitão Felipe da Polícia Militar informou ao jornal “Brasil Urgente”, da Band, que uma pessoa acionou a PM no 190 ao presenciar um helicóptero cair após sobrevoar com dificuldades, no bairro Chácara Marco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h22 e mobilizou oito viaturas para atender a ocorrência, além do helicóptero Águia da PM. Também estão no local SAMU e equipes da Guarda Civil Municipal de Barueri.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória e encaminhada ao pronto-socorro do Engenho Novo, em Barueri. O piloto do helicóptero estava preso nas ferragens. Não foi informado o quadro de saúde das vítimas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram equipes de resgate numa área de mata. Ainda não há informações sobre a causa da queda e do modelo da aeronave.

Matéria em atualização.