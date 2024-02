PAT Santana de Parnaíba realiza processo seletivo para vagas na área de logística nesta quarta-feira (21)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta quarta-feira (21) entrevistas de dois processos seletivos apenas para homens na área de logítica.

Uma das vagas é auxiliar de logística. Veja os requisitos:

De 18 a 50 anos;

Ensino fundamental completo;

Sem necessidade de experiência

Aceita PCD (com laudo).

A empresa oferece salário de R$ 1.704,23, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local, participação nos lucros e fretado.

A outra vaga é de operador de empilhadeira. Os requisitos são:

De 18 a 50 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência;

Habilitação B, D.

A empresa oferece salário de R$ 2.409,34, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e participação nos lucros.

As entrevistas serão realizadas no PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha), às 10h. Os interessados devem comparecer com documentos e currículo atualizados.