Osasco abre 30 vagas em hotel para moradores de rua a partir de terça-feira (15)

A Prefeitura de Osasco disponibilizará 30 vagas para que moradores de rua possam passar a noite a partir desta terça-feira (15), quando começa a Operação Inverno. As vagas ficarão disponíveis até 15 de setembro.

Durante o período da Operação, que acontece há mais de dez anos, equipes da Secretaria de Assistência Social de Osasco (SAS) realizam abordagens nas ruas e entregam roupas para aqueles que não aceitam o acolhimento. A ação ocorre sempre que a temperatura for igual ou inferior a 13 graus.

No ano passado, o atendimento emergencial para pernoite em hotel da cidade acolheu 71 pessoas. As vagas foram oferecidas entre os dias 30 de abril e 30 de outubro.

Centro de Acolhimento para moradores de rua em Osasco

Além das 30 vagas contratadas em hotel, a cidade de Osasco conta com Centros de Acolhimento voltados à população em situação de rua. Dois deles estão localizados no Rochdale, um é destinado ao público masculino e tem capacidade para 60 atendimentos; o outro tem capacidade para atender 50 mulheres e crianças. O terceiro, localizado no Centro tem capacidade para atender 30 homens.

Nesses espaços, o acolhimento é realizado a partir das 16h, de acordo com a administração municipal. Primeiro entram na unidade aqueles que já possuem vaga fixa. Em seguida, aqueles que solicitam pernoite.

