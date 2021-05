Osasco terá drive thru da Campanha do Agasalho em junho

No dia 19 de junho o Fundo Social de Solidariedade de Osasco realizará o drive-thru da Campanha do Agasalho 2021. O sistema será montado em frente a Prefeitura (avenida Lázaro de Mello Brandão, 300) e funcionará das 10h às 15h.

Para evitar o contágio pela covid-19, as pessoas que quiserem contribuir com a iniciativa podem doar apenas cobertores novos e embalados. Também em razão da pandemia, não haverá a necessidade de descer do veículo. Funcionários do Fundo Social receberão as doações.

É o segundo ano seguido que o Fundo Social realiza o drive-thru da campanha do agasalho. Todos os donativos arrecadados serão destinados às famílias carentes de Osasco cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

