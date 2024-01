O Osasco Audax já iniciou a preparação para o Campeonato Paulista Série A4 de 2024. Na manhã desta quinta-feira (18), o time osasquense jogou uma partida amistosa contra o União Suzano, que terminou empatada em 1×1 no Estádio Municipal José Liberatti.

O Osasco Audax estreia no Paulistão no dia 27 de janeiro, às 15h, contra o Ska Brasil, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva (R. João Santana Leite – Chácara das Garcas, Santana de Parnaíba).