Região oeste vai ganhar hospital veterinário regional e centros de atendimento a autistas

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) recebeu nesta quinta-feira (18) a visita do deputado estadual Rafael Saraiva, que foi recebido pelo novo presidente da entidade, prefeito Danilo Joan.

publicidade

Na ocasião, o parlamentar anunciou que encaminhou uma emenda de cerca de R$ 10 milhões para a região, destinada à criação de um Hospital Veterinário regional completamente equipado, que será instalado em um dos municípios consorciados pelo Cioeste. “A ideia é que seja localizado em uma das cidades e que as demais sejam equipadas com ambulâncias para os pets, contando ainda com a criação de um sistema de regulação de vagas, como o Cross”, explicou Joan.

“A região Oeste será pioneira também no atendimento à saúde animal”, complementou.

publicidade

O Hospital Veterinário será destinado ao atendimento a causas graves, como cirurgias oncológicas e ortopédicas. A previsão é que a unidade tenha capacidade para cerca de 45 atendimentos/dia em urgência.

O valor da emenda também se destina à instalação de dois centros de atendimento regionais para pessoas do espectro autista, ampliando e expandindo para a região, o trabalho que já é prestado em Cajamar. As futuras unidades deverão ter capacidade de realizar até 800 atendimentos mensais.

A assembleia de prefeitos do consórcio irá decidir qual cidade sediará os projetos.