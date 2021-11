Osasco celebra Novembro Negro com oficinas, apresentações e palestras gratuitas

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), iniciou nesta quarta-feira (3), a 18ª edição do movimento Novembro Negro, que neste ano tem como tema “Nossa Ancestralidade”. A programação inclui oficinas, shows e uma série de atividades ao longo do mês.

A abertura foi realizada no Paço Municipal, com a palestra “Combate ao Racismo em Pauta: Formação de Multiplicadores”. Também houve apresentação musical com Quelyna Simão, atriz e cantora, que fez a série “Antônia”, na TV Globo, e ex-participante do reality show “A Fazenda”, da Record TV.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, participou da abertura do Novembro Negro na cidade. “O combate ao racismo é uma pauta prioritária para o nosso governo. Essa luta não é de um mês, mas sim diária. Nós temos que lutar e combater o racismo”, disse.

No evento, a secretária executiva da SEPPIR, Amanda França, destacou que o combate ao racismo já vem sendo discutido com professores, policias militares e Guarda Civil Municipal. “Nós estamos trabalhando para apresentar uma pauta antirracista. Estamos num momento de construção e isso nos motiva e nos dá mais forças para continuar”, finalizou.

Confira abaixo a programação do Novembro Negro em Osasco:

Dia: 4/11, às 9h e às 14h

Combate ao Racismo em Pauta: formação de multiplicadores

Sala Luiz Roberto Claudino (antiga Sala Osasco)

De 3/11 a 1/12

Saúde Integral da População Preta nas UBSs

Agenda completa no Instagram da SEPPIR @seppirosasco

Dia 6/11, às 10h

Projeto Viela Vive

Viela da Rua Cuiabá, no Jardim Rochdale

De 8 a 26/11, das 8h30 às 11h30 para estudantes da rede municipal, e das 14h às 16h para a população em geral

Conhecendo nossa ancestralidade

Casa de Angola

Dia 13/11, às 10h

Tributo a Ancestralidade

Caminhada do Calçadão a Casa de Angola

Dia 15/11, às 19h

Festival Cultural Capoeira Dende Maruo

Casa de Angola

APROVADO NA CÂMARA MUNICIPAL// Projeto que torna Dia da Consciência Negra feriado em Osasco aguarda sanção ou veto do prefeito